За убийцей Ксении Каторгиной нашли еще один криминальный эпизод в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-22T07:22:57+03:00

И тогда его не стала искать полиция

Изменить размер текста: A A

Редакции 74.ru удалось найти предпринимателя из Челябинска, которая пострадала от рук Марата Ахметвалиева, убившего из-за Audi Ксению Каторгину.

В свое время женщина заявила в полицию о краже товара со склада, где Ахметвалиев работал водителем. Сначала предприниматель подозревала в преступлениях грузчиков, даже уволила несколько человек, но кражи не прекратились. Тогда женщина уволила и уроженца Узбекистана. А спустя несколько дней на складе отключили камеру видеонаблюдения и вынесли весь товар. На этот раз сомнений в виновности Ахметвалиева не осталось — его видел сторож. Но, когда пришло время рассказать о случившемся под протокол, сторож изменил показания. Женщина полагает, что его могли запугать.

В итоге вора так и не нашли, а уголовное дело было приостановлено.

— Я говорю: вам его за руку привести? Если бы вовремя остановили, он бы не убил девушку, — заявила предприниматель журналистам. — Марат у нас работал — таскал, потом еще у кого-то своровал по-крупному. Его не поймали, и он пошел дальше.

Напомним, позже Ахметвалиев устроился работать таксистом, но в сентября сбежал в Екатеринбург вместе с арендованной машиной. Хозяева автомобиля обращались в полицию, но искать преступника не стали. А через месяц Ахметвалиев зарезал Ксению Каторгину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/738451" frameborder="0"></iframe> Убили ради авто.Молодая мама хотела взять ипотеку, поэтому решила продать свою машину. Ей и в голову не пришло, чем может обернуться показ автомобиля «беременной» покупательнице...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Есть интересные новости?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU