2019-10-22T07:22:57+03:00
Происшествия

За убийцей Ксении Каторгиной нашли еще один криминальный эпизод в Челябинске

И тогда его не стала искать полиция
Лидия ПЕСКОВА
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Последняя жертва Ахметвалиева - Ксения Каторгина. Фото: соцсети.Последняя жертва Ахметвалиева - Ксения Каторгина. Фото: соцсети.
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Редакции 74.ru удалось найти предпринимателя из Челябинска, которая пострадала от рук Марата Ахметвалиева, убившего из-за Audi Ксению Каторгину.

В свое время женщина заявила в полицию о краже товара со склада, где Ахметвалиев работал водителем. Сначала предприниматель подозревала в преступлениях грузчиков, даже уволила несколько человек, но кражи не прекратились. Тогда женщина уволила и уроженца Узбекистана. А спустя несколько дней на складе отключили камеру видеонаблюдения и вынесли весь товар. На этот раз сомнений в виновности Ахметвалиева не осталось — его видел сторож. Но, когда пришло время рассказать о случившемся под протокол, сторож изменил показания. Женщина полагает, что его могли запугать.

В итоге вора так и не нашли, а уголовное дело было приостановлено.

— Я говорю: вам его за руку привести? Если бы вовремя остановили, он бы не убил девушку, — заявила предприниматель журналистам. — Марат у нас работал — таскал, потом еще у кого-то своровал по-крупному. Его не поймали, и он пошел дальше.

Напомним, позже Ахметвалиев устроился работать таксистом, но в сентября сбежал в Екатеринбург вместе с арендованной машиной. Хозяева автомобиля обращались в полицию, но искать преступника не стали. А через месяц Ахметвалиев зарезал Ксению Каторгину.

Убили ради авто.Молодая мама хотела взять ипотеку, поэтому решила продать свою машину. Ей и в голову не пришло, чем может обернуться показ автомобиля «беременной» покупательнице...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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