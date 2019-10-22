В Челябинске Алексей Текслер за рулем авто осмотрит дороги

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-22T09:25:05+03:00

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Тему качественного строительства дорог глава региона держит на личном контроле. Свою поездку по объектам дорожного строительства он анонсировал неделю назад, на форуме «Дорога-2019» в Екатеринбурге: «Делаю упор на качество, чтобы не менять покрытие каждый год. Это главная задача. Для этого уже начали применять современные материалы, лабораторный и цифровой анализ состояния и ремонта дорог. Важно усилить это направление. И, конечно, будем выделять больше средств, чем раньше. Принципиальный момент: отказ от монополизации рынка дорожных работ. Нам нужна здоровая и честная конкуренция. Кстати, лично слежу за ремонтными работами в муниципалитетах. Планирую скоро проехать по отремонтированным дорогам Челябинска и других территорий».

После объезда объектов дорожного строительства в Челябинске губернатор побывает на развязке у поселка Травники на федеральной трассе М-5. Здесь в этом году сдан в эксплуатацию путепровод и съезд в населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU