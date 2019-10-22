В Челябинске Алексей Текслер за рулем авто осмотрит дороги
Тему качественного строительства дорог глава региона держит на личном контроле. Свою поездку по объектам дорожного строительства он анонсировал неделю назад, на форуме «Дорога-2019» в Екатеринбурге: «Делаю упор на качество, чтобы не менять покрытие каждый год. Это главная задача. Для этого уже начали применять современные материалы, лабораторный и цифровой анализ состояния и ремонта дорог. Важно усилить это направление. И, конечно, будем выделять больше средств, чем раньше. Принципиальный момент: отказ от монополизации рынка дорожных работ. Нам нужна здоровая и честная конкуренция. Кстати, лично слежу за ремонтными работами в муниципалитетах. Планирую скоро проехать по отремонтированным дорогам Челябинска и других территорий».
После объезда объектов дорожного строительства в Челябинске губернатор побывает на развязке у поселка Травники на федеральной трассе М-5. Здесь в этом году сдан в эксплуатацию путепровод и съезд в населенный пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU