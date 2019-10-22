Виновника коммунальной аварии в Ленинском районе Челябинске назовет Следственный комитет

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-22T10:44:03+03:00

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В ночь на вторник, 22 октября, в Ленинском районе города без тепла остались жилые дома с населением более 20 тысяч человек. Почему так случилось, решил узнать Следственный комитет. Ведомство начало свою проверку.

— Проводится доследственная проверка. Мы должны оценить работу властей и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойного снабжения теплоресурсами. Итоги проверки находятся на контроле у руководства следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По предварительным данным, магистральный трубопровод лопнул из-за незаконного перекрытия запорной арматуры. Без тепла и горячей воды остаются 154 многоквартирных и 152 частных дома.

В администрации района работает оперативный штаб под управлением главы Челябинска Натальи Котовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU