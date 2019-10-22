Всем жителям Челябинской области должны повысить зарплату в 2020-м году
Федерация профсоюзов направила работодателям области официальное обращение с просьбой проиндексировать зарплату работников в 2020-м году. Обращение подписано первым заместителем губернатора области, координатором областной трехсторонней комиссии Ириной Гехт.
— В документе четко прописано, что индексация зарплаты является обязанностью работодателя. Этого требует Трудовой кодекс России, — замечают в пресс-службе областной Федерации профсоюзов.
Порядок индексации должен быть предусмотрен локальными нормативными актами организации. А размер индексации работодатель может определить сам с учетом пожеланий работников. Однако индексация должна быть не меньше величины индекса потребительских цен на товары и услуги. Обычно она составляет порядка пяти процентов.
— Иногда работодатель думает, что мы требуем повышать зарплату. Это не так. Индексация направлена на то, чтобы сохранить покупательскую способность людей при растущей инфляции, — рассказал КП-Челябинск начальник правового отдела Федерации профсоюзов Вадим Хохлов.
За отказ индексировать доход работников работодателя могут оштрафовать. Работники могут жаловаться в Государственную трудовую инспекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU