Скандал в школе Магнитогорска: чем закончился бойкот второклассников

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-22T11:26:36+03:00

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Целый год с Мишей (имя изменено) мучились в одном классе, а потом перевели в другой. Родители новых одноклассников мальчика продержались месяц и написали заявления во все инстанции, куда только можно. Но не помогло: даже самого отпетого хулигана нельзя отчислить из школы. Право на образование!

Миша доводит до слез учителя, сбегает с уроков, кукарекает, кидается портфелями, угрожает одноклассникам ножницами, пытается отрезать им волосы, надевает на голову пакет, бьет, плюется, носит в школу шприцы и пускает себе кровь…

— Мы боимся за здоровье и психологическое состояние наших детей. Они отказываются идти в школу! Что нам делать? Помогите хотя бы советом, — написали родители в соцсети.

А корреспондент КП-Челябинск написал заметку про этого мальчика. И неожиданным образом ситуация разрешилась: хулигана перевели на индивидуальное обучение. Почему это нельзя было сделать раньше? Что наконец-то убедило маму? Как вести себя с такими детьми? Читайте подробности в статье «Чем закончился бойкот, который устроил класс в школе Магнитогорска».

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ИСТОЧНИК KP.RU