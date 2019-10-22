2019-10-22T15:43:02+03:00
Общество

Чиновники из Магнитогорска, уволившие педагога за откровенные фото, бегают от Гордона

Вторую сторону конфликта ждут на съемки скандального ток-шоу
Ирина Фадюшина
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История Екатерины Конопенко стала известна на всю страну. Фото из открытых источниковИстория Екатерины Конопенко стала известна на всю страну. Фото из открытых источников
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Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко, уволенная из детско-юношеского центра за эротические фотографии 19-летней давности приняла приглашения продюсеров программу Александра Гордона «Мужское/женское» на федеральном канале. А вот вторая сторона ни в какую не идет на уговоры.

Столичные журналисты даже обращались к главе региона Алексею Текслеру с просьбой помочь выйти на магнитогорских чиновников. Редактор программы рассказала, что уже второй раз направляет запрос в администрацию Магнитогорска, сообщает информационный сайт «Медиазавод».

— В управлении образования точного ответа не дали. На разработку темы есть еще неделя, —сообщила изданию редактор программы «Мужское/Женское» Екатерина Матяш. — В администрации Магнитогорска сказали, что идет проверка, во время которой Елену Сивелькаеву (директор ДЮЦ «Максимум». — Прим. ред.) отпустить не могут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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