Уволенная за откровенные фото педагог из Магнитогорске призвала коллег раздеться догола

Фотографии Екатерины Конопенко лишили ее должности тренера по кикбоксингу в детской спортшколе. Работу она потеряла после того, как в Сети обнаружились снимки ее откровенной фотосессии 19-летней давности.

Фото Екатерины Конопенко находились в социальных сетях в открытом доступе, где на них и наткнулись коллеги. По этому поводу разыгрался громкий скандал. Тренера вызвали на педсовет. Эротические фото Екатерины Конопенко показали на экране перед всеми сотрудниками.

Женщина возразила: это был художественный проект, и это было давно. Фото Екатерины Конопенко болтались на страничке ее бывшего мужа, в соцсети. Он их никогда оттуда и не убирал.

Фото Екатерины Конопенко до сих пор доступны всем пользователям Сети.Фото: из открытых источников

Однако, директор даже слушать не стала. Вместо этого она отправила снимки в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Вскоре по ее заявлению была инициирована прокурорская проверка.

Надзорное ведомство выявило нарушения закона об образовании и потребовало их устранить, а виновных привлечь к дисциплинарной ответственности. Руководство центра могло бы ограничится выговором. Однако Екатерину уволили с формулировкой: «за аморальный поступок, несовместимый с исполнением данной работы».

За педагога вступились родители юных спортсменов: «Мы хотим водить детей только к ней!».

По их словам, Екатерина отличный тренер, умеющий найти подход к каждому ребенку.

Хотя у Екатерина Конопенко есть и вполне приличные фото.Фото: из открытых источников

— Наши дети довольны. А разгоревшийся скандал с фотографиями — это дела давно минувших дней и нас он никак не касается. Мы все равно будем водить к ней своих детей, даже если за тренировки придется платить, —заявили родители.

Сам замминистра просвещения России Виктор Басюк прокомментировал увольнение тренера :

— Каждый из нас имеет право на личную жизнь, имеет право на свою собственную закрытую среду, в том числе информационную. Но при этом каждый должен понимать, что особенность профессии накладывает некие обязательства, человек, который принимает на себя ответственность быть педагогом, должен соотносить каждое свое действие, касательное его личной жизни, с тем, что на него будут смотреть его подопечные.

Фото Екатерины Конопенко были частью арт-проекта.Фото: из открытых источников

На что педагог отреагировала в видеообращение:

— Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания, — говорит в опубликованной видеозаписи.

Неужели начнут раздеваться?

P.S. Сейчас Екатерина Конопенко составляет обращение в суд. Она считает, что ее уволили незаконно. Ведь откровенная фотосессия снималась, когда Екатерина еще не работала педагогом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10