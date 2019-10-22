В Челябинске губернатор Алексей Текслер проинспектировал дороги

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-22T16:32:50+03:00

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Во вторник, 22 октября, губернатор Алексей Текслер за рулем авто LADA XRAY проехал по основным отремонтированным в этом году магистралям Челябинска и области. Кроме того, он проинспектировал проблемные объекты, требующие реконструкции.

Маршрут губернатора стартовал с ул. Шаумяна, далее он осмотрел транспортную развязку улиц Дарвина — Троицкий трак и Блюхера — Дарвина.

— Я только съехал с центральной дороги, ехал по улице Шаумяна — это улица, которая идет параллельно ул. Блюхера и тоже является, в общем-то, важной транспортной артерией, ее часто автолюбители используют для объезда. Дорога, мягко говоря, в ненормативном состоянии. Как любому водителю, хочется ненормативную лексику применять, когда едешь по таким дорогам. На улице Шаумяна нет ни одного тротуара, грязь, — подчеркнул Текслер.

Глава региона проехал по улицам, которые отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Есть и положительные примеры: ул. Худякова, ул. Доватора, Университетская набережная. Хотя кое-где тоже есть вопросы. Например, прерывается один участок, и 30 м дороги не отремонтировано. Как можно было это планировать, непонятно, — обозначил Алексей Текслер.

По трассе М-5 губернатор доехал до п. Травники. Там построили участок в 11 км двухполюсного движения в сторону Челябинска. Здесь же завершается реконструкция путепровода — безопасного съезда в поселок.

— В этом году мы отремонтируем порядка 400 км дорог — и муниципальных, и региональных. Это больше, чем обычно делалось. В следующем году мы практически в два раза увеличим объем ремонтных работ в целом по региону. В несколько раз больше будет выделено средств муниципалитетам для дорожных работ. В Челябинске готовится техническое задание по содержанию дорог с нового года, этому уделяем большое внимание. Необходимо, чтобы не только основные магистрали, но и дворовые территории, межквартальные проезды были убраны гораздо качественнее и лучше, чем это делалось до этого. У коллег из Росавтодора я попросил помощи, чтобы определить оптимальный состав реагентов, которым посыпаются дороги; определить технологии содержания так, чтобы качество содержания дорог в Челябинске и других наших муниципалитетах было гораздо лучше обычного, — резюмировал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU