2019-10-22T16:47:41+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с молодыми лидерами Южного Урала

В гости в резиденцию губернатора пришли победители грантовых конкурсов молодежных образовательных форумов
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Алексей Текслер встретился с молодыми победителями грантовых конкурсов. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер встретился с молодыми победителями грантовых конкурсов. Фото: gubernator74.ru
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Настоящие рекордсмены, двух- и трехкратные победители Всероссийского конкурса молодежных проектов — гордость Челябинской области. Например, Джейран Мамедова шесть раз выигрывала престижные федеральные гранты и теперь сама помогает другим на образовательной площадке «Проектный лекторий» готовиться к участию в конкурсах.

— Далеко не каждому под силу выступить с хорошей, интересной идеей и воплотить ее в жизнь — распланировать реализацию, найти людей, финансирование, грамотно распорядиться ресурсами. Вы можете это сделать. И очень хорошо для региона, что таких людей становится больше, — обратился губернатор Алексей Текслер к участникам встречи — молодым лидерам Челябинской области.

Ребята презентовали свои инициативы главе региона. Например, проекте Дмитрия Казакова «Здесь был Вася» посвящен очищению гор от вандальных надписей. Андрей Шавва доказал важность исторических реконструкций-фестивалей.

Кстати, по итогам прошлого года Южный Урал занимает седьмое место в России и первое — в УрФО по числу проектов, на которые молодые люди получили грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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