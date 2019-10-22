«Обещал доход 18% в месяц»: в Челябинске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды «Рост»

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-22T19:56:12+03:00

Уж сколько раз твердили миру, а пирамиды в России все равно процветают. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Житель Казани, создавший кредитно-потребительский кооператив «Рост», выслушал приговор в Центральном районном суде Челябинска. Мужчина украл у жителей нашего региона 21 млн рублей.

— Обвиняемый обещал вкладчикам кооператива весомую прибыль: 18% за каждый месяц. Однако сам не планировал вести коммерческую или инвестиционную деятельность. Первым вкладчикам он выплачивал проценты за счет новых членов кооператива. А потом перестал выполнять свои обязательства вообще, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В 2014-2015 годах кооператив обманул более 150 жителей Южного Урала. У людей забрали и не вернули более 21 млн. рублей.

Создателя пирамиды приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU