В Челябинской области собака родила на веранде детского сада и никого туда не пускала

СЕГОДНЯ 04:31 2019-10-23T04:31:26+03:00

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Волонтеры из организации «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» побывали в Озерске. Там в детском садике №54 собака родила щенков — прямо под верандой. И конечно, как полагается настоящей маме, она стала защищать своих детей и не давала прохода родителям и воспитателям. Те в свою очередь написали заявления в администрацию, полицию и другие всевозможные инстанции. Собаку пытались поймать два месяца, но хвостатая мамочка всегда ускользала. Об этом рассказали волонтеры у себя в группе в ВК.

— Вся операция по поимке «неуловимой» собаки заняла у нас не более 15 минут. Ее доставили в ветклинику на стерилизацию, а потом вместе с детками отправили в приют.

Также во время поездки встретились с заместителем главы города. Он озабочен проблемой бездомышей, но выступает только за гуманное решение проблемы! По этому поводу будет проведен круглый стол. Надеемся, что вместе нам удастся решить проблему с бездомными животными в Озерске, — написал Владимир Шиленко в группе «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО».

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ИСТОЧНИК KP.RU