В поселке под Челябинском задохнулись от газа несколько человек

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-23T09:33:32+03:00

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Трагедия произошла в одном из частных домов поселка Роза. Пять человек скончались, двоих увезли в больницу.

Сообщение о ЧП поступило в 09:50.

Корреспонденту КП-Челябинск удалось дозвониться до секретаря администрации Розинского поселения.

— Все руководство администрации поселка сейчас находится на месте происшествия. Подробности случая, обстоятельства и причины выясняются на месте. Подробности будут чуть позднее, — ответила секретарь.

Как сообщили в администрации Коркинского района корреспонденту КП-Челябинск, сейчас на месте трагедии находится районная глава Наталья Лощинина. Она рассказала, что в доме находилось семь человек, в том числе пять членов семьи с 10-летним ребенком и еще двое гостей, мужчина и женщина. Выжившие, а их двое, и вызвали помощь.

Наталья Лощинина уточнила, что семья была неблагополучная. Накануне они выпивали. Опека наблюдала за семьей, на несколько месяцев изымался ребенок. Однако мать взялась за ум, бросила пить, и мальчика вернули. В числе погибших — мама и ребенок.

— На месте работали наши сотрудники: признаков пожара в доме нет. Подробности устанавливают следственные органы, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU