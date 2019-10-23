9,5 миллионов рублей заплатит фирма семьи экс-губернатора Дубровского за соглашение по ремонту лифтов

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-23T13:25:50+03:00

Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене 112 лифтов и шахт в домах Челябинска проводился летом 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жилкомсервис должен выплатить 9,4 млн рублей и еще 100 тыс. рублей регоператор капитального ремонта МКД. Челябинское УФАС обратилось в областной Арбитражный суд с просьбой дисквалифицировать данные организации и их должностные лица. Заседание назначено на 12 ноября, сообщает пресс-служба УФАС.

Регоператор МКД и Жилкомсервис обратились с исковым заявлением в Арбитражный суд Челябинской области о признании решения Челябинского УФАС недействительным.

Суть истории. Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене 112 лифтов и шахт в домах Челябинска проводился летом 2018 года. В итоге участвовало две заявки из шести: Щербинский лифтостроительный завод и Жилкомсервис. «Щербинцы» в торгах не участвовали.

Компании РУСКО ЛИФТ и СКМ пожаловались в управление, что их заявки были отклонены из-за отсутствия сведений в реестре квалифицированных подрядных организаций. Проверка показала необоснованность претензий при проведении конкурса. УФАС указало отменить итоги аукциона, чего не было сделано. В итоге контракт был заключен с Жилкомсервис, который выиграл при минимальном снижении цены до 218,6 млн рублей. За неисполнение предписаний УФАС регоператор наказан штрафом на 200 тыс. рублей, а должностное лицо — 16 тыс. рублей.

Ранее апелляционная коллегия ФАС России подтвердила правомерность выводов челябинского управления. Жилкомсервис оспаривает это решение в Арбитражном суде Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU