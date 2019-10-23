Жительница Челябинска связала своей черепахе костюм-гамбургер к Хэллоуину

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-23T14:34:36+03:00

Наряд выполняет не только эстетичную, но и практичную функцию [фото, видео]

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До Хэллоуина еще неделя, а сухопутная черепаха Роберт уже щеголяет в праздничном костюме — гамбургера. Необычный наряд ему связала 26-летняя хозяйка Надежда Сафонова. Костюм держится на Роберте с помощью вязаных лент под панцирем. По словам Надежды, он не мешает черепашке передвигаться, не давит на панцирь и не натирает лапки.

Костюм бургера Роберту нужен не только на Хэллоуин. Летом Надежда выгуливает его на улице, в наряде питомца будет хорошо видно в траве.

— В квартире в таком костюме черепаха не сможет заползти под диван или спрятаться под батареей. В нем ее проще найти. Но носить костюм постоянно, конечно, она не будет, — рассказала Надежда изданию Hornews.com.

А еще обновка защитит Роберта от облизывания бульдога Урмаса. Это еще один питомец Надежды. С черепашкой пес дружит и облизывая панцирь, выражает свою любовь. А Роберту такие ласки не нравится, после них он ходит обслюнявленный.

К Хэллоуину Надежда планирует и себе связать бургер-шапочку, чтобы они с Робертом были в одном стиле.

Жительница Челябинска связала своей черепашке веселый костюм к Хэллоуину.

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ИСТОЧНИК KP.RU