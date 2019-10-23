2019-10-23T15:14:49+03:00
Происшествия

Кипятком залило полподъезда в Челябинске

Уточняем подробности коммунальной аварии в целом районе города
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Прорыв трубы оставил без воды 2000 жителей Ленинского района в Челябинске.Прорыв трубы оставил без воды 2000 жителей Ленинского района в Челябинске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22 октября случилась массовая коммунальная авария в Челябинске. Без воды и отопления остались 2000 человек. Но это еще не все последствия вчерашнего ЧП, сообщает сайт «Медиазавод».

В доме 37 на улице Гагарина было отключено еще и электричество, кроме тепла и горячей воды. Причина — затопление подъезда и квартир. Кипяток хлынул с пятого этажа на первый ночью 22 октября. Люди чудом успели покинуть здание. Никто не пострадал.

— В чердачном помещении прорвало трубопровод. Протопило полтора подъезда: полностью седьмой и половину шестого. Была отключена электроэнергия, на сегодня в подъезд №6 она полностью подана. В подъезд №7 тянут времянку, по розеточке проведут в квартиру, чтобы людям было комфортно. Самое главное: „УСТЭК“ застрахован, поэтому существует алгоритм, по которому люди могут получить компенсационные выплаты, — рассказал заместитель главы Ленинского района Зуфар Нургалиев.

Напомним, магистральный трубопровод лопнул из-за незаконного перекрытия запорной арматуры. Без тепла и горячей воды остаются 154 многоквартирных и 152 частных дома. Следственный комитет организовал проверку. По состоянию на полночь без отопления остаются 21 частный и семь многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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