2019-10-23T15:46:10+03:00
Происшествия

Из дома под Челябинском, где задохнулись семья с ребенком, спасли кота

Едва живого четвероногого обнаружили сотрудники МЧС
Ирина Фадюшина
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Фото: пресс-служба администрации КоркиноФото: пресс-служба администрации Коркино
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Из дома №7 на улице Щорса в поселке Роза, где от угарного газа погибли пять человек, спасатели вынесли едва живого кота. Четвероногий тоже надышался вредными веществами, но остался жив. Кота передали журналистам, которые работали на месте ЧП.

— Журналистов 74.ru попросили помочь и доставить животное в ветклинику. Здесь ему дали кислород. Сейчас питомец погибшей семьи чувствует себя лучше, — пишет издание.

Напомним, а трагедии стало известно сегодня утром. В доме, превратившемся в газовую камеру, погибли 10-летний ребенок, его мама и бабушка, а также двое гостей — мужчина (друг дяди) и женщина (подруга мамы). В больницу доставлен дядя и его гражданская жена. Последняя, пришла позднее и вскоре уснула сама. Утром, она обнаружила, что семья мертва.

В Розе, где угорели 5 человек, спасли кота.Подробности: https://74.ru/text/incidents/66281005/ Из дома, который стал смертельной газовой камерой, спасатели МЧС вытащили кота. Он подавал признаки жизни. Журналистов 74.RU попросили помочь и доставить животное в ветклинику. Здесь ему дали кислород. Сейчас питомец погибшей семьи чувствует себя лучше. https://www.74.ru/news/ Все новости Челябинска и Челябинской области Мы ВКонтакте: https://vk.com/news74 Мы в Facebook: https://www.facebook.com/news74 Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/group/51841981218969 Мы в Instagram: https://www.instagram.com/74live/ Мы в Telegram: https://t.me/news_74ru #спасениекота #Коркинскийрайон #кот

Подробности трагедии читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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