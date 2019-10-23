2019-10-23T15:43:20+03:00
Общество

В Челябинской области на стройках детсадов выросло число бригад

По распоряжению губернатора ускорены темпы возведения социальных объектов, которые должны быть сданы в этом году
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Министр строительства Виктор Тупикин на стройплощадке садика в Сосновском районе. Фото: gubernator74.ruМинистр строительства Виктор Тупикин на стройплощадке садика в Сосновском районе. Фото: gubernator74.ru
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Алексей Текслер потребовал пересмотреть темпы строительства всех социальных объектов, которые должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Оперативный контроль осуществляет министерство строительства и инфраструктуры. В среду, 23 октября, министр Виктор Тупикин выехал на инспекцию строек.

На минувшей неделе Алексей Текслер посетил стройплощадки детских садов в Сосновском районе. Они возводятся в рамках национального проекта «Демография». Глава региона резко раскритиковал подрядчика и районные власти за отставание от графика. Губернатор поставил задачу завершить строительство в установленные сроки. На объекты должны выйти дополнительные бригады рабочих.

В среду, 23 октября, министр Виктор Тупикин побывал на стройке детского сада в микрорайоне «Звездный». Сдать его должны до 22 ноября 2019 года. Чтобы закончить работы в срок, генподрядчик дополнительно вывел на объект рабочих. Сейчас на площадке работает 10 строительных бригад (260 человек).

— Поручения губернатора выполнены. Стройка активизировалась, выполнен внушительный объем работы. Пищеблок будет готов к концу недели; завершены малярные работы; уложена кафельная плитка; Скоро установят сантехнику Завершаются работы по подводке сантехники — все оборудование уже на складе. На следующей неделе проверим, как эти работы выполнены, — подвел итоги Виктор Тупикин.

В скором времени строители приступят к чистовой отделке.

В деревне Шигаево детсад должны сдать до 20 ноября. Губернатор распорядился увеличить количество строителей на объекте, чтобы все завершить в срок.

В помещении садика пустили отопление, идут отделочные работы и благоустройство участков. Минстрой и администрация района на обеих стройках ежедневно контролируют состояние работ, чтобы садики были сданы в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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