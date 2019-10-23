2019-10-23T16:32:38+03:00
Общество

Разбили копилки: жители Челябинской области сдали в банки тонну мелочи

Горожане решили избавиться от монет
Ирина Фадюшина
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Южноуральцы принесли деньги на общую сумму 1 млн 350,5 тыс. руб.Южноуральцы принесли деньги на общую сумму 1 млн 350,5 тыс. руб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Челябинский Центробанк провел акцию по возврату накопленной у населения мелочи, в рамках которой 17 банков принимали монеты без комиссии. Общая сумма обменянных денег составила около 1 млн 350,5 тыс. руб. А их общий вес составил он составил 1,62 тонны.

— Очень важно, что жители области во время акции приносили монеты на обмен, в том числе, мелких номиналов - 1, 5,10, 50 копеек. Именно такая мелочь необходима при расчетных операциях в магазинах, общественном транспорте, на заправках. В то же время южноуральцы смогли избавиться от груза монет, который у многих копился годами, — отметил заместитель управляющего челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Олег Молев. — Мы планируем и дальше проводить подобные акции для населения и финансовых организаций

Чаще всего южноуральцы обменивали 10 копеек, 10 рублей и 1 рубль, что составляло 26%, 22% и 17% соответственно от общего количества собранных монет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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