7 вопросов о биометрии: вместо карты россияне будут платить за товары и услуги... лицом

Помните недавнюю историю про то, как челябинский хипстер не смог оплатить проезд в трамвае часами Apple Watch, потому что кондуктора не предупредили о таком ноу-хау? Мы не хотим расстраивать кондуктора, но скоро пассажиры смогут платить… своим лицом.

Банки начинают осваивать Единую биометрическую систему. Мы побывали на презентации новинки и получили ответы на самые важные вопросы.

1) Как это работает?

На сегодняшний день доступны получение кредита, открытие счета и вклада. Все делается через приложение «Биометрия», которое устанавливается на смартфон. Наведя камеру на свое лицо и произнеся заданный код, вы сможете получить услуги банка из любой точки мира. Не нужно ехать в офис и стоять в очередях.

— Размер кредита и скорость выдачи зависят от условий конкретного банка. Точно также, как если бы вы пришли в отделение, — рассказала эксперт отделения Центрального банка РФ по Челябинской области Ольга Яркова.

В ближайшие несколько лет планируется использовать биометрию при оплате товаров (такое уже есть в Китае) и прохождении паспортного контроля в аэропортах без документов.

Сдать биометрию можно в банке или на почте

2) Сдать биометрию — это больно?

Нет. Корреспондент КП - Челябинск попробовала. Вас сфотографируют и предложат произнести определенные комбинации цифр.

3) Где сдать?

В некоторых отделениях почты или в банке, клиентом которого вы являетесь. До конца года банки обязаны оснастить все свои отделения техникой для сбора биометрии. Кстати, если пойдете в Сбербанк, то уточните, что вам нужно сдать данные для Единой системы, так как у них еще есть своя собственная.

В планах — подключить к этой работе другие организации, в том числе, МФЦ.

Не забудьте паспорт и СНИЛС - зеленую пластиковую карточку. Кстати, для работы с другими банками повторно сдавать ничего не нужно.

4) Я не выспался или простыл: узнает ли меня «большой брат»?

Если голос простужен настолько, что друзья не узнают вас по телефону, повремените до выздоровления или посетите банк лично. Наличие или отсутствие косметики роли не играет.

— Если вы сделали пластическую операцию лучше снова сходить в банк, — советует Ольга Яркова.

А вот если вы изрядно выпили — ложитесь спать!

— Система позволяет определить, в каком состоянии находится человек. Она выявляет аномалии. В алкогольном и наркотическом опьянении вы не пройдете тест, — пояснил менеджер проекта «Биометрия» компании-разработчика Ростелеком Юрий Шитяков.

Портрет как на документы. Фото: Станислав Артишевский

5) Может ли мой близнец оформить на меня кредит? Можно ли доверять банкам?

Это только кажется, что вы похожи, как две капли воды. Сочетание лицо-голос у каждого человека уникальны. С большей долей вероятности он не сможет взять кредит по вашему паспорту в отделении банка.

Как уверяют разработчики, банк не сможет использовать данные без согласия клиента. Он отправляет математическую модель вашего голоса и лица на хранение в систему. Когда вы обратитесь за услугой, она лишь скажет, на сколько процентов совпадали сделанные вами записи голоса и фото. Должно быть 99,99%.

6) Может ли банк навязать мне биометрию, отказывая в обслуживании?

Ни в коем случае! Только по желанию клиента. Более того, если вы сдали биометрию и передумали, вы можете удалить ее через личный кабинет на Госуслугах.

7) Что будет, когда я состарюсь?

Не успеете. «Срок годности» данных — три года. После их придется пересдать.

Опасна ли биометрия для верующих? Мнение священника.Поддержать канал: 4279 0100 7292 6764 (карта сбербанка) PayPal: yurij.maximov@gmail.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 вопросов о пилотном проекте изолированного Рунета в Челябинске

Челябинск вошел в число пилотных регионов, где начнут тестировать технологии «суверенного Рунета». После этого все заговорили о том, что в Челябинской области перестанет работать запрещенный Telegram и случится много плохих вещей (подробнее).

В Челябинске скупили все новые iPhone 11 за 130 тысяч рублей

При всем желании новый смартфон в Челябинске днем с огнем не найти. Мы узнали, почему так вышло (далее)