Студент колледжа МЧС делал «закладки» в Челябинске, чтобы оплатить учебу
Ленинский районный суд дал 7 лет колонии строгого режима 22-летнему студенту из Московской области по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах».
Молодого человека задержали в марте этого года, когда тот делал «закладку». Затем у него дома нашли еще свертки с синтетическими наркотиками на сумму 1,2 кг.
— Осужденный признал вину в полном объеме, пояснив, что приехал в Челябинск в январе 2019 года целью незаконного сбыта наркотических средств и получения дохода для дальнейшей оплаты учебы в колледже, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU