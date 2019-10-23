Студент колледжа МЧС делал «закладки» в Челябинске, чтобы оплатить учебу

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-23T17:23:31+03:00

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Ленинский районный суд дал 7 лет колонии строгого режима 22-летнему студенту из Московской области по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах».

Молодого человека задержали в марте этого года, когда тот делал «закладку». Затем у него дома нашли еще свертки с синтетическими наркотиками на сумму 1,2 кг.

— Осужденный признал вину в полном объеме, пояснив, что приехал в Челябинск в январе 2019 года целью незаконного сбыта наркотических средств и получения дохода для дальнейшей оплаты учебы в колледже, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU