Соратницу Дубровского уволили с поста директора ФОМС в Челябинске
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования сменился руководитель. С сегодняшнего дня исполняющим обязанности назначена Наталья Миронова, которая работала в должности замглавы.
Экс-глава ТФОМС Ирина Михалевская подала в отставку по собственному желанию. Как прокомментировала журналистам первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, после проверки федеральное руководство фонда обратилось к главе региона с просьбой посмотреть, соответствует ли Михалевская занимаемой должности.
Напомним, Ирина Михалевская заняла кресло руководителя фонда весной 2014 года, когда к власти в регионе пришел Борис Дубровский. Они вместе работали на ММК.
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ИСТОЧНИК KP.RU