2019-10-23T18:43:56+03:00
Общество

Соратницу Дубровского уволили с поста директора ФОМС в Челябинске

Ей нашли временную замену
Ирина Фадюшина
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Михалевская работала с Дубровским на ММК. Фото: foms74.ruМихалевская работала с Дубровским на ММК. Фото: foms74.ru
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В территориальном фонде обязательного медицинского страхования сменился руководитель. С сегодняшнего дня исполняющим обязанности назначена Наталья Миронова, которая работала в должности замглавы.

Экс-глава ТФОМС Ирина Михалевская подала в отставку по собственному желанию. Как прокомментировала журналистам первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, после проверки федеральное руководство фонда обратилось к главе региона с просьбой посмотреть, соответствует ли Михалевская занимаемой должности.

Напомним, Ирина Михалевская заняла кресло руководителя фонда весной 2014 года, когда к власти в регионе пришел Борис Дубровский. Они вместе работали на ММК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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