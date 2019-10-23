2019-10-23T07:46:59+03:00
Общество

Силовики прекратили уголовное преследование бывшего губернатора Челябинской области

Об отмене постановления о возбуждении уголовного дела заявил адвокат Бориса Дубровского
Ирина Фадюшина
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Против Бориса Дубровского возбудили уголовное дело в начале октябряПротив Бориса Дубровского возбудили уголовное дело в начале октябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

— Да, постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» отменено, — прокомментировал ТАСС адвокат бывшего главы региона Рустама Курмаева.

Напомним, Дубровского подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. Во внимание попала его деятельность в 2016-2018 годах. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценили в сумму более 20 млрд руб.

Сам Дубровский в августе не приехал на суд по скандальному делу о дорожных аферах. Дело слушалось в Арбитражном суде Москвы. Причем истцом выступил он сам.

Между тем, жители Челябинской области бывшего губернатора вспоминают резкими словами. За время его руководства регион стагнировал. Областной центр стал похож на захолустный город, почти развалилась система первичной медицинской помощи, а экологические проблемы стали критически-острыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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