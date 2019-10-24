Заместитель Алексея Текслера попал в аварию в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-24T09:53:15+03:00

Все произошло на Свердловском проспекте, у педагогического университета. Фото: соцсети.

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Речь идет о вице-губернаторе Челябинской области, бывшем спикере Челябинской городской думы Станиславе Мошарове. В четверг, 24 октября, он попал в аварию в центре Челябинска.

Предположительно Станислав Мошаров, находившийся за рулем BMW, не выдержал дистанцию и толкнул машину, которая ехала перед ним.

При столкновении никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU