2019-10-24T19:28:31+03:00
Общество

СМИ сообщают об обысках у депутата Заксобрания на Южном Урале

Однако сам депутат это опровергает
Лидия ПЕСКОВА
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Источники сообщают об обысках у депутата.Источники сообщают об обысках у депутата.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У депутата Заксобрания Челябинской области Сергея Евстигнеева из Магнитогорска прошли обыски и выемка документов, сообщают региональные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Предположительно силовики могли возобновить уголовное дело, фигурантом которого Евстигнеев был несколько лет назад. В 2015 году депутату предъявили обвинение в мошенничестве при строительстве делового центра в Магнитогорске. Тогда земельный участок стоимостью 7,6 млн рублей был выкуплен за 650 тысяч.

Сам Евстигнеев факт обысков не подтверждает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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