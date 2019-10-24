СМИ сообщают об обысках у депутата Заксобрания на Южном Урале
У депутата Заксобрания Челябинской области Сергея Евстигнеева из Магнитогорска прошли обыски и выемка документов, сообщают региональные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Предположительно силовики могли возобновить уголовное дело, фигурантом которого Евстигнеев был несколько лет назад. В 2015 году депутату предъявили обвинение в мошенничестве при строительстве делового центра в Магнитогорске. Тогда земельный участок стоимостью 7,6 млн рублей был выкуплен за 650 тысяч.
Сам Евстигнеев факт обысков не подтверждает.
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ИСТОЧНИК KP.RU