В Челябинске панки накормили бедных вегетарианской едой
Акция «Еда вместо бомб» (Food not bombs) состоялась в Челябинске. Местные панки раздавали бедным вегетарианские блюда и напитки на улице. Таким образом они хотели привлечь внимание горожан к проблемам милитаризма, бедности и голода.
Фотографии с акции появились в сообществе «Типичный Челябинск» в социальных сетях. Снимки вызвали бурное обсуждение среди челябинцев.
— В последнее время панки делают больше добрых дел, чем депутаты Челябинска, — шутят горожане.
До этого панки отремонтировали детскую горку.
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ИСТОЧНИК KP.RU