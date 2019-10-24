В Челябинске панки накормили бедных вегетарианской едой

СЕГОДНЯ 19:44 2019-10-24T19:44:22+03:00

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Акция «Еда вместо бомб» (Food not bombs) состоялась в Челябинске. Местные панки раздавали бедным вегетарианские блюда и напитки на улице. Таким образом они хотели привлечь внимание горожан к проблемам милитаризма, бедности и голода.

Фотографии с акции появились в сообществе «Типичный Челябинск» в социальных сетях. Снимки вызвали бурное обсуждение среди челябинцев.

— В последнее время панки делают больше добрых дел, чем депутаты Челябинска, — шутят горожане.

До этого панки отремонтировали детскую горку.

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ИСТОЧНИК KP.RU