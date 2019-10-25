В Челябинске кондукторы общественного транспорта «копаются» в персональных данных пассажиров

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-25T06:55:33+03:00

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Челябинка Вера Д. написала обращение к сотрудникам ЧелябГЭТ:

— Пожалуйста, объясните кондукторам правила поведения. Я плачу за проезд бесконтактной банковской картой. У меня ее постоянно забирают из рук, вглядываются в ее. Я говорю, что здесь содержится конфиденциальная информация и я сама могу ее приложить к кассовому аппарату. На что кондуктор маршрута N15 номер назвала меня «больной». И даже когда прошла оплата, и вышел чек, она продолжила рассматривать данные карты. Это не вежливо. Все же кондуктор — это лицо города.

Подписчик группы Евгений Т. согласен с Верой:

— Эта проблема действительно существует, все больше число жалоб приходит именно на ЧелябГЭТ (трамвай), на троллейбус замечаний мало. Письма об этом перевозчику направляются.

А кондуктор Наталья Л. объяснила в чем дело:

— Если пассажир быстро убирает карту, то терминал очень медленно считывает информацию. Я прошу: подержите, пожалуйста, подольше, но это раздражает пассажиров. Именно поэтому мы берем ваши карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU