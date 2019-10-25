В Челябинске в рабочем районе появился Космопарк и пешеходный фонтан
Парк им Терешковой, что в Тракторозаводском районе, пережил реинкарнацию. Модное когда-то место променада семей работников Челябинского тракторного завода в нулевые годы было заброшенным.
В прошлом году в парке заменили гнилые инженерные системы, смонтировали новое уличное освещение, построили новую чашу фонтана, заместили аллеи плиткой. Как пояснила градоначальница Наталья Котова, в этом году появились визуальные объекты: скульптуры, клумбы, парковые скамьи, сцена. Изюминка нового пространства — пешеходный фонтан. Вода бьет из-под земли. Такие фонтаны есть во многих городах мира. В жару детишки любят бегать среди звенящих струй.
За два года в реконструкцию парка вложат 85 млн руб.
Перемены ждут и школу олимпийского резерва по боксу «Алмаз». Здесь занимается более тысячи воспитанников, есть чемпионы. В этом году территорию вокруг «Алмаза» привели в порядок: появились площадки для занятий воркаутом, волейболом, баскетболом, футбольное поле. Наталья Котова рассказала, что в течение нескольких лет у «Алмаза» появится бассейн и общежитие, чтобы принимать и проводить тренировочные сборы.
Это - скульптура первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Фото: cheladmin.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU