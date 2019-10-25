2019-10-25T12:28:55+03:00
Общество

В Челябинске в рабочем районе появился Космопарк и пешеходный фонтан

Градоначальница Наталья Котова осмотрела скульптуры в новом прогулочном пространстве
Ольга АНТОНОВА
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Струи нового фонтана бьют из-под земли. Фото: cheladmin.ruСтруи нового фонтана бьют из-под земли. Фото: cheladmin.ru
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Парк им Терешковой, что в Тракторозаводском районе, пережил реинкарнацию. Модное когда-то место променада семей работников Челябинского тракторного завода в нулевые годы было заброшенным.

В прошлом году в парке заменили гнилые инженерные системы, смонтировали новое уличное освещение, построили новую чашу фонтана, заместили аллеи плиткой. Как пояснила градоначальница Наталья Котова, в этом году появились визуальные объекты: скульптуры, клумбы, парковые скамьи, сцена. Изюминка нового пространства — пешеходный фонтан. Вода бьет из-под земли. Такие фонтаны есть во многих городах мира. В жару детишки любят бегать среди звенящих струй.

За два года в реконструкцию парка вложат 85 млн руб.

Перемены ждут и школу олимпийского резерва по боксу «Алмаз». Здесь занимается более тысячи воспитанников, есть чемпионы. В этом году территорию вокруг «Алмаза» привели в порядок: появились площадки для занятий воркаутом, волейболом, баскетболом, футбольное поле. Наталья Котова рассказала, что в течение нескольких лет у «Алмаза» появится бассейн и общежитие, чтобы принимать и проводить тренировочные сборы.

Это - скульптура первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Фото: cheladmin.ru

Это - скульптура первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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