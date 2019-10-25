В Челябинске прогнозируют среднюю зарплату в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-25T12:53:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогноз — это старт работы по управлению развитием региона. Авторы документа анализируют текущие процессы в обществе и экономике, учитывают параметры прогноза социально-экономического развития России, задачи, поставленные в «майском» Указе Президента РФ, и цели, обозначенные в программных выступлениях губернатора Алексея Текслера.

Прогноз сформирован в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Власти прогнозируют повышение уровня жизни южноуральцев. Так, в 2019 году рост среднемесячной заработной платы в Челябинской области прогнозируется в размере 5,7%, до уровня более 37 тыс. рублей. За пять лет она увеличится почти в 1,5 раза и составит по базовому варианту прогноза социально-экономического развития около 48 тыс руб, по целевому — более 50 тыс руб.

Хорошие заплаты увеличивают спрос на жилье. К 2024 г минстрой области прогнозирует увеличение объемов жилищного строительства более чем в 1,5 раза. Этому поспособствует, например, снижение ставок по ипотечным кредитам ниже 8%.

Прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы прошел согласование в органах исполнительной власти Челябинской области, а также вынесен на общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU