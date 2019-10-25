В Челябинске дадут квартиру учительнице, живущей в школе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-25T13:19:14+03:00

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Жилье будет служебное, но жить в нем учительница будет пожизненно. Так в мэрии Челябинска отреагировали на историю пенсионерки, а в прошлом учителя Елены Юрьевны Михальченко. Она перебралась в Челябинск из Узбекистана в 1999 году, но решить квартирный вопрос ей не удалось. Все эти годы она жила при школе, в которой работала. Продолжаться до бесконечности странная история не могла. Выходит, всему виной бездушные чиновники, игнорировавшие сложную ситуацию?

Но парадокс в том, что ни разу учительница не обратилась в мэрию с просьбой о помощи. Об этом сообщил начальник Управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов:

— Житель Челябинска, работник бюджетного учреждения просто не приходил в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям для получения служебного жилья. Уважаемый педагог, пенсионер, 20 лет отдала школе, и нет нормального жилья. Фраза про безразличие чиновников в текст так и просится. И уже использована во многих материалах СМИ, — сообщил Сафонов. — Допускаю, может быть скромный человек, занятой человек, но ведь могли бы обратиться представители Елены Юрьевны и тогда бы она давно уже жила в служебной квартире.

Елену Михальченко пригласили в КУИиЗО, чтобы выбрать квартиру из предложенных вариантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU