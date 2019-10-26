В Челябинске зеленый сигнал светофора у «Родника» горит в три раза дольше

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-26T12:28:37+03:00

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Перебежать шестиполосную дорогу у ТРК «Родник» за 18 секунд под силу только спринтеру. Ни мамы с колясками, ни дети, ни пожилые горожане не успевали поставить ногу на тротуар в отведенное, издевательски короткое, время.

«Комсомолка» много писала о риске для пешеходов оказаться под колесами, но чиновники разводили руками: «Не можем! Система подсчитала оптимальное время работы светофора!». К тому же, у «Родника» высокий автомобильный трафик, и заторы на дорогах не желательны.

В прошлом году челябинский общественник Николай Ольховский обратился к методичке Росавтодора, где сказано, как определять длительность работы сигналов светофора. Ольховский подставил значения в формулу и выяснил, что зеленый у «Родника» должен гореть не менее 28 секунд. Общественник писал и писал письма в мэрию. Чиновники разводили руками.

Прошло почти два года. Ольховский стал депутатом Калининского райсовета. Тему недоступности городской среды для пешеходов у ТРК «Родник» вел по-прежнему. И вот поделился с журналистами радостью победы:

— Челябинск для тысяч людей стал чуточку лучше! На пешеходном переходе у «Родника», где тысячи людей ежедневно переходят дорогу, теперь «зеленая» светофорная фаза увеличена до 43 секунд.

Отныне сигнал работает почти в три раза дольше, чем долгие годы до того. Сокращена фаза красного сигнала до — 56 секунд против привычных 70 секунд. Потому что пешеходы — равноправные участник дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU