2019-10-26T12:26:55+03:00
Общество

В Миассе воры утащили забор, ограждавший садовый участок

Теперь им грозит жизнь за решеткой
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Миассе задержали двух садовых воришек. Но таскали они не яблоки в огородах. Украли на участке пенсионера металлический забор. Разобрали его по частям и отнесли в пункт приема металлолома.

В группе «Свободный Миасс» сообщается, что ими оказались 30-летние безработные. Сумма ущерба составила 3000 рублей. Находка возвращена хозяину.

Читатели паблика отреагировали:

— Сады горели и не один год. Писали, что халатность, а был поджег. И ущерб в этом садовом составил не 3000 рублей. А здесь воришки попались, ух-ты. Они там каждый год даже вешалки скручивают.

Добавим, что по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» воришкам грозит до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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