В Челябинске пропал парень с аутизмом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-26T14:41:32+03:00

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23 октября в Челябинске пропал Лев Холодилин — молодой человек с ментальными нарушениями. Пока родители находились на рынке стройматериалов «Перекресток», он вышел из авто и ушел в неизвестном направлении. Поисковый отряд «Легион Спас» подключился к поиску беглеца. Инвалид не может себя обслуживать самостоятельно, и поэтому может погибнуть.

Мужчина с аутизмом знает только свое имя — Левушка. Из-за особенностей в поведении, скорее всего, он не ел эти три дня. Пищу из чужих рук не возьмет, но согласится на любимый напиток — воду с пузырьками.

— Если вы увидите его, то не пытайтесь его накормить. Предложите газировку и скажите, что сейчас придет папа, и позвоните по указанным в ориентировке телефонам, — просят родители неравнодушных челябинцев.

Район поиска очерчен центром города: проспект Победы, улиц Кирова, Братьев Кашириных, Калинина, Каслинской, Кировки, Алого Поля и площади Революции.

Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU