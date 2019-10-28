В Челябинске рухнул необычный мост

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-28T07:38:47+03:00

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В Калининском районе через Миасс был протянут необычный мост. Его можно обнаружить, если по карте подняться вверх по течению реки от острова Заячий. Расположен он за новой плотиной ТЭЦ. На одном береге переправы находится гаражный кооператив, а на другом — ТЭЦ-4, известная также как Челябинская ГРЭС.

— В Челябинске разрушили один из двух навесных постов через Миасс. Мы итак не слишком богаты на достопримечательности, тем более такие необычные. Можно было бы его восстановить, — рассказал КП-Челябинск неравнодушный горожанин Иван Морозов.

По словам молодого человека, мост использовался сотрудниками ТЭЦ и редкими прохожими. Эту часть города нельзя назвать сильно обжитой.

— Использовался, хотя и не очень активно. Конструкция ржавая. Но видно, что ее подпили болгаркой, — добавил Иван.

Установить, на чьем балансе мост — проблематично. КП-Челябинск адресовала запрос в администрацию Калининского района, на чьей территории расположен объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU