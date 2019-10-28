2019-10-28T08:55:31+03:00
Общество

В Челябинске контракты по уборке дорог разобьют на 8 частей

Обслуживать улицы города, скорее всего, будет несколько компаний
Инна КУМЕЙКО
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Контракты по дорожным работам мэрия разобьет на 8 частей.Контракты по дорожным работам мэрия разобьет на 8 частей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 1 января 2020 года заканчивается 3-х летний контракт по уборке и обслуживанию дорог компании АО Южуралмост. Мэрия готовит новые аукционы.

В этот раз контакты, как пояснила врип главы города Наталья Котова, на большие работы по уборке и содержанию дорог также будут рассчитаны также на 3 года, но разбиты на 8 лотов.

Самый большой рассчитан на зимнюю уборку и оценивается почти в 1 млн рублей.

Мэрия ужесточила требования и штрафы за несвоевременную уборку и вывоз снега. Если раньше допускалось не убирать до 30% городской площади, и подрядчики не имели никаких штрафов, то сейчас значительно сокращены и площади, и ужесточены штрафы.

Администрация города определила 4 полигона для складирования снега. Если зима будет богатой на осадки, подыщут еще площадки. Отдельный вопрос — обработка улиц противогололедным материалом. В мэрии обещают учесть все жалобы на разъедающую обувь и автомобили соляную кашу на дорогах и подобрать оптимальную рецептуру.

Кроме того, лоты по уборке объедены по районам, например, Курчатовский с Калининским, Центральный с Советским, и тд.

— В каждый контракт включена обязательная уборка тротуаров, остановок и внутриквартальных проездов, — на этом Котова акцентировала особое внимание:

Скорее всего, заниматься обслуживанием городских улиц будут несколько компаний. Слишком масштабные работы предстоит выполнить. Но если найдется подрядчик, который заявится на все лоты, пожалуйста. Главное — рассчитать все силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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