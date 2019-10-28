В мэрии Челябинска произошло назначение важного чиновника

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-28T18:23:31+03:00

Им стал хорошо известный генерал

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В администрации Челябинска сменился начальник контрольно-ревизионного управления. Эта структура занимается проверкой остальных комитетов и ведомств администрации. Нередко ревизии затем перетекают в уголовные дела.

— С 29 октября начальником данного управления станет Павел Владимирович Чеурин. Всем хорошо известный генерал, экс-руководитель областного Следственного комитета, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Ранее контрольно-ревизионное управление в Челябинске возглавлял Андрей Каягин. Он написал заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Из Следственного комитета Чеурин ушел в 2014 году. На пенсии решил не засиживаться и пошел на работу в администрацию Челябинска. Работал экспертом референтуры. Здесь занимаются вопросами права и имущества.

— С завтрашнего дня штатная единица эксперта референтуры будет упразднена. Также заявление «по соглашению сторон» написал эксперт референтуры главы города Дмитрий Довженко, — добавил Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU