2019-10-28T18:23:31+03:00
Общество

В мэрии Челябинска произошло назначение важного чиновника

Им стал хорошо известный генерал
Андрей АБРАМОВ
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Павел Чеурин возглавит контрольно-ревизионное управление.Павел Чеурин возглавит контрольно-ревизионное управление.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В администрации Челябинска сменился начальник контрольно-ревизионного управления. Эта структура занимается проверкой остальных комитетов и ведомств администрации. Нередко ревизии затем перетекают в уголовные дела.

— С 29 октября начальником данного управления станет Павел Владимирович Чеурин. Всем хорошо известный генерал, экс-руководитель областного Следственного комитета, — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Ранее контрольно-ревизионное управление в Челябинске возглавлял Андрей Каягин. Он написал заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Из Следственного комитета Чеурин ушел в 2014 году. На пенсии решил не засиживаться и пошел на работу в администрацию Челябинска. Работал экспертом референтуры. Здесь занимаются вопросами права и имущества.

— С завтрашнего дня штатная единица эксперта референтуры будет упразднена. Также заявление «по соглашению сторон» написал эксперт референтуры главы города Дмитрий Довженко, — добавил Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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