2019-10-28T16:55:34+03:00
Общество

Челябинцы неоднозначно отзываются о реконструкции Алого поля

Люди оценили скамейки и новые площадки, но тротуары сделаны некачественно
Андрей АБРАМОВ
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Алое поле 29 октября покажут мэру Челябинска. Фото: Лев Владов, Евгения АлександроваАлое поле 29 октября покажут мэру Челябинска. Фото: Лев Владов, Евгения Александрова
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Парк Алое поле в центре Челябинска минувшим летом усердно реконструировали. работы продолжаются до сих пор — строительные бригады стараются ухватиться за последние теплые деньки. Многие горожане оценили новые лавки, детские аттракционы и свежую спортплощадку с уличными тренажерами. По новой сети тропинок прогуливаются чиновники.

«Урал-пресс-информ» сообщает, что благоустройство потратили 9,6 млн рублей. 28 октября ход работ проинспектировали глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. 29 октября парк посетит мэр Челябинска Наталья Котова.

Между тем по парку также прогулялся лидер движения «Челябинский урбанист».

— После сотни моих публикаций и тысяч обращений челябинцев про необходимость создания безбарьерной среды, чиновники не сделали никаких выводов. Я искренне не понимаю, как у них получается делать настолько очевидные ошибки. В Челябинске не работают элементарные механизмы создания архитектурных решений. Бездарное освоение бюджетных средств и крайне низкое качество работ — плоды муниципальной реформы 2014 года и политической безграмотности горожан.

Свой пост он снабдил подборкой фото бордюров без занижения — значит людям с инвалидностью, катающимся на велосипедах и скейтбордах будет не комфортно в парке. В некоторых местах стыки бордюров сделаны неровно, а тротуар местами засыпан грязью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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