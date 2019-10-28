Приставы «записались на ноготочки» к должнице в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-28T17:41:14+03:00

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Интересную историю рассказали челябинские судебные приставы. У них в разработке была женщина, которая взяла три кредита на общую сумму в 1,4 млн рублей. По долгам она платить не спешила. Было известно, что у нее в собственности есть иномарка, которую можно пустить с молотка и покрыть часть кредитов.

На звонки и вызовы судебных приставов жительница Челябинска не отвечала. Тогда судебные приставы решили поискать даму в соцсетях. Попытка увенчалась успехом. Оказалось, что должница работает мастером маникюра и у себя на странице написала, что «принимает запись на ноготочки».

— Сотрудница банка записалась к ней на процедуру, но пришла туда не одна, а в сопровождении судебного пристава. Автомобиль был арестован. Судя по информации ГИБДД, девушка недисциплинированна не только в финансовых обязательствах: на ней свыше 15 штрафов на сумму 9,7 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Теперь у маникюрши есть десять суток для погашения долга. Если этого не сделать, автомобиль уйдет с молотка.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Как-то судебные приставы забрали у челябинки машину вместо кошки. Все дело в том, что животное породистое, и его стоимость сравнима с ценой авто.

Один находчивый сотрудник ФССП как-то записался на тест-драйв к должнику. Тот решил продать машину в обход закона. Но под курткой покупателя скрывались погоны судебного пристава.

И, наконец, история, как приставы пошли к должнику пить кофе, чтобы уличить его в обмане. Успешный ресторатор строил из себя человека, у которого за душой ни гроша, но на деле оказался вполне обеспеченным человеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU