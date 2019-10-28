2019-10-28T22:28:42+03:00
Общество

Пять дней без еды и воды: в Челябинске до сих пор не могут найти пропавшего парня с особенностями поведения

Он не позаботится о себе и не примет чужую помощь
Ирина КАРЕЛИНА
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Пропал! Фото: соцсетиПропал! Фото: соцсети
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Молодой человек в опасности! Напомним, 23 октября в центре Челябинска пропал Лев Холодилин. Пока родители закупались на рынке, он вышел из авто и ушел в неизвестном направлении. У парня есть особенности здоровья, из-за которых он не выживет один. Аутизм не позволяет ему обслуживать себя самостоятельно, попросить и даже принять предложенную помощь.

— Оглянитесь вокруг! Пять дней без воды и еды! Помощи не попросит! Погибнет! — пишут родители парня в соцсети.

28 октября волонтеры «Легион-СПАС» искали парня в центре и на Северо-Западе Челябинска. Но пока безрезультатно.

Пропал Лев Холодилин. Фото: соцсети

Пропал Лев Холодилин. Фото: соцсети

Однако, надежда есть.

— Видели в 9 часов вечера похожего мужчину. Но точно не можем сказать, что это он. Удивило то, что он резко перебегал дорогу, хотя рядом был пешеходный переход. Пересек Университетскую набережную. Пока разворачивались, упустили из виду, — написала Дарья Рахманова в группе «Легион-СПАС».

Если вы увидите этого мужчину, звоните по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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