Военный спас ребенка из горящей машины на трассе под Челябинском

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-29T06:31:05+03:00

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11-летнего школьника, выжившего в автокатастрофе на трассе Чебаркуль-Мисяш, спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии Осман Мамутов. Он вытащил мальчика из объятого пламенем «Форда», пока остальные очевидцы бездействовали, боясь подойти к горящему авто.

Напомним, авария произошла утром 27 октября. Осман в это время вез супругу в аэропорт.

— В кювете я увидел автомобиль, из-под капота которого вырывалось пламя. Оно уже стало перекидываться в салон. Я подбежал с огнетушителем, открыл дверь заднего сидения и увидел руки, которые тянул ребенок. Я схватил его, распутал ногу, которая зацепилась за что-то, и потом передал ребенка своей жене. Мальчик сказал мне, что в автомобиле — его родители. Я вернулся к машине, просил огнетушители у остановившихся водителей — но их не оказалось. В следующее мгновение пламя разгорелось настолько, что мы уже ничего не смогли сделать, — вспоминает военный.

Здесь произошло ДТП. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»

В машине сгорели мать, отец и брат мальчика.

Лейтенанту Мамутову 23 года, он уроженец Таджикистана. В Чебаркульской дивизии служит несколько месяцев. Управление ГИБДД по Челябинской области готовит ходатайство перед командующим Центрального военного округа о награждении Османа.

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ИСТОЧНИК KP.RU