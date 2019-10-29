2019-10-29T06:31:05+03:00
Общество

Военный спас ребенка из горящей машины на трассе под Челябинском

Автомобиль попал в ДТП, в котором погибла вся семья мальчика
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Осман Мамутов рассказывает подробности произошедшего журналистам. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»Осман Мамутов рассказывает подробности произошедшего журналистам. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»
Изменить размер текста:

11-летнего школьника, выжившего в автокатастрофе на трассе Чебаркуль-Мисяш, спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии Осман Мамутов. Он вытащил мальчика из объятого пламенем «Форда», пока остальные очевидцы бездействовали, боясь подойти к горящему авто.

Напомним, авария произошла утром 27 октября. Осман в это время вез супругу в аэропорт.

— В кювете я увидел автомобиль, из-под капота которого вырывалось пламя. Оно уже стало перекидываться в салон. Я подбежал с огнетушителем, открыл дверь заднего сидения и увидел руки, которые тянул ребенок. Я схватил его, распутал ногу, которая зацепилась за что-то, и потом передал ребенка своей жене. Мальчик сказал мне, что в автомобиле — его родители. Я вернулся к машине, просил огнетушители у остановившихся водителей — но их не оказалось. В следующее мгновение пламя разгорелось настолько, что мы уже ничего не смогли сделать, — вспоминает военный.

Здесь произошло ДТП. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»

Здесь произошло ДТП. Фото: МО МВД России «Чебаркульский»

В машине сгорели мать, отец и брат мальчика.

Лейтенанту Мамутову 23 года, он уроженец Таджикистана. В Чебаркульской дивизии служит несколько месяцев. Управление ГИБДД по Челябинской области готовит ходатайство перед командующим Центрального военного округа о награждении Османа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Пограничники задержали партию препаратов для похудения в Челябинской области
Из-за урагана 5,5 тысяч жителей Челябинской области остались без света
«Даже огурцы отмечают Хэллоуин»: жители Челябинской области повсюду видят символы предстоящего праздника
«Кожаные трусы поверх колготок?!»: модные леггинсы тренера шокировали и рассмешили посетителей фитнес-клуба в Челябинске
Пять дней без еды и воды: в Челябинске до сих пор не могут найти пропавшего парня с особенностями поведения
В Челябинске окончены поиски 10-летней пропавшей школьницы
Путин наградил 13-летнего подростка из Копейска, который ценой своей жизни спас детей
Неизвестные за ночь прокололи колеса десяткам машин в Челябинской области
Приставы «записались на ноготочки» к должнице в Челябинске
В элитном районе Челябинска пропала школьница
Следственный комитет проверит обман чемпионки мира из Челябинска
Челябинцы неоднозначно отзываются о реконструкции Алого поля
Новым замом прокурора Челябинской области стал юрист с космодрома «Восточный»