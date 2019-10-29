2019-10-29T10:33:26+03:00
Общество

В Челябинске у ветврача Карена Даллакяна появился лебедь с откушенным крылом

Каждый год «домашняя стая» ветеринара пополняется на несколько калек
Ольга АНТОНОВА
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В приюте "Спаси меня" живет девять лебедей-калек. Фото: karen-dallakyan.livejournal.comВ приюте "Спаси меня" живет девять лебедей-калек. Фото: karen-dallakyan.livejournal.com
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Самку лебедя привезли в приют «Спаси меня» накануне вечером. Искалеченную птицу заметил на огороде житель Красноармейского района и связался с чиновниками министерства экологии. Инспекторы доставили птицу в Челябинск.

— Но, судя по всему, самка лебедя много времени провела на суше, без воды. Перья грязные. Но, главное, воспалена сальная железа. У водоплавающих она на хвосте, и лебедь смазывает перья жиром, чтобы они не промокали. Птица, хоть и плавает в пруду приюта, не опускает в воду хвост, ей больно, — говорит Карен. — Лечим антибиотикам. Крыло откушено хищником. На воле лебедь не выживет. Останется у нас.

А еще Карену доставили молодого лебедя с врожденным вывихом крыла. Он тоже останется в приюте. У Карена живет девять лебедей-калек.

— Наша область расположена на миграционном пути птиц на юг. Лебеди останавливаются на отдых на озерах и летят дальше. Ослабевшие остаются. Отлет лебедей может продолжаться до сильных морозов. Но тогда птица может не догнать собратьев и погибнуть. Оставшиеся птицы — под наблюдением специалистов минэкологии. Решить судьбу пернатого некомпетентным людям запрещено, — говорит Даллакян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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