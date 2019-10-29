В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за бракованного ремонта памятника Ленину

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-29T12:14:53+03:00

Брак в ремонте памятника Ленину вылился в уголовное дело. Фото: Павел Кочнев.

Ущерб бюджету оценили почти в 15 миллионов

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Скандал вокруг памятника Ленину на площади Революции полыхает не первый месяц. Подрядчики-бракоделы изуродовали постамент: швы между сколотыми гранитными плитами облицовки затерты криво. По цвету затирка не совпадает с тоном оттенка камня. Цена вопроса — 14,7 млн руб. Деньги бракоделу уплачены из областного бюджета.

Документы о скандальном ремонте изучила Контрольно-Счетная палата региона. Прокуратура Центрального района проверила факт ненадлежащего ремонта памятника — объекта культурного наследия регионального значения.

В следственном отделе по Центральному району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантом дела стал сотрудник «Центра историко — культурного наследия Челябинска». Ему вменяется вина в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей — приемке бракованных работ. Сумма, которую заплатили бракоделам, — особо крупная.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, ход расследования уголовного дела — на личном контроле прокурора.

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ИСТОЧНИК KP.RU