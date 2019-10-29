У 25 жителей Челябинска заподозрили рак кожи во время обследования родинок
В Челябинске на прошедших выходных, 26 — 27 октября, все желающие прошли бесплатное обследование на рак кожи. Онкологи осмотрели 1250 южноуральцев. В итоге на лечение и дообследование в онкодиспансер направили 25 человек.
— Из 25 выявленных случаев по результатам дерматоскопии четырем пациентам поставили диагноз «меланома кожи», семи — «базальноклеточный рак». Еще у 13 подозрение на меланому и одного человека отправили на комплексное обследование, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
На обследование предварительно записывалась тысяча человек, но пришло лишь 435. Медики рекомендуют регулярно посещать смотровые кабинеты. Тогда врачи смогут выявить любую онкопатологию на ранней стадии и вылечить ее.
— В сезон отпусков, когда люди массово едут в южные страны и дни напролет проводят под солнцем, нужно помнить, что избыточная инсоляция — основной фактор риска развития рака кожи, — предупреждает главный врач ЧОКЦОиЯМ, академик РАН, главный онколог минздрава Челябинской области Андрей Важенин.
СПРАВКА КП
Меланома — злокачественное новообразование кожи. Часто возникает из-за перерождения доброкачественных образований: пигментных пятен и родинок. Наибольшему риску подвержены светлокожие и русоволосые люди, которые любят загорать и не используют солнцезащитный крем.
В прошлом году в Челябинской области зарегистрировано 245 случаев заболевания меланомой. Это одна из тех опухолей, которые часто вызывают метастазы в других органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU