2019-10-29T15:57:23+03:00
Общество

У 25 жителей Челябинска заподозрили рак кожи во время обследования родинок

Акцию бесплатно провели онкологи
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Медики рекомендуют регулярно посещать смотровые кабинеты. Тогда врачи смогут выявить любую онкопатологию на ранней стадии и вылечить ее.Медики рекомендуют регулярно посещать смотровые кабинеты. Тогда врачи смогут выявить любую онкопатологию на ранней стадии и вылечить ее.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Челябинске на прошедших выходных, 26 — 27 октября, все желающие прошли бесплатное обследование на рак кожи. Онкологи осмотрели 1250 южноуральцев. В итоге на лечение и дообследование в онкодиспансер направили 25 человек.

— Из 25 выявленных случаев по результатам дерматоскопии четырем пациентам поставили диагноз «меланома кожи», семи — «базальноклеточный рак». Еще у 13 подозрение на меланому и одного человека отправили на комплексное обследование, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

На обследование предварительно записывалась тысяча человек, но пришло лишь 435. Медики рекомендуют регулярно посещать смотровые кабинеты. Тогда врачи смогут выявить любую онкопатологию на ранней стадии и вылечить ее.

— В сезон отпусков, когда люди массово едут в южные страны и дни напролет проводят под солнцем, нужно помнить, что избыточная инсоляция — основной фактор риска развития рака кожи, — предупреждает главный врач ЧОКЦОиЯМ, академик РАН, главный онколог минздрава Челябинской области Андрей Важенин.

СПРАВКА КП

Меланома — злокачественное новообразование кожи. Часто возникает из-за перерождения доброкачественных образований: пигментных пятен и родинок. Наибольшему риску подвержены светлокожие и русоволосые люди, которые любят загорать и не используют солнцезащитный крем.

В прошлом году в Челябинской области зарегистрировано 245 случаев заболевания меланомой. Это одна из тех опухолей, которые часто вызывают метастазы в других органах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер рассказал, что будет с недостроем конгресс-холла в Челябинске
На Алое поле вернут общественный туалет
В Челябинске власти отказались устанавливать шумозащитные экраны
Школьников Челябинска приглашают провести каникулы на льду
Расширили географию: мобильное приложение для врачей стало доступно в городах Челябинской области
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
Известного адвоката в Челябинске заподозрили в надругательстве над ребенком
Пропавший в Челябинске парень с аутизмом попал на видео
Дом в Челябинской области купить в три раза быстрее, чем в Крыму
Дальнобойщики считают Челябинскую область криминальной
Охваченный грибком дом в Верхнем Уфалее расселят после визита губернатора
На экономическом форуме «Россия — Африка» проведены переговоры по поставкам техники ООО «Трактор» в Африку
В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за бракованного ремонта памятника Ленину
В Челябинске ураган опрокинул вольер в приюте Карена Даллакяна
В центре Челябинска светофор могут вернуть на прежнее место
Проведена замена грозотроса на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение инфраструктурных объектов Челябинска
В Челябинске у ветврача Карена Даллакяна появился лебедь с откушенным крылом
«Собака съела подаренные мне деньги прямо у меня на глазах»