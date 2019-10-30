«Секретный миллионер» оставил в Челябинске 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-30T07:13:01+03:00

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На телеканале «Пятница» вышел новый выпуск шоу «Секретный миллионер», снятый в Челябинске. На этот раз продюсеры замаскировали инвестора и бизнес-тренера Владимира Мариновича под таксиста из Питера. По легенде он снимает шоу «Народный блогер». Мужчине выдали несуразную одежду: гольфы, шорты, «гавайскую» футболку и кожаную жилетку.

Первым дело он пошел на радио, чтобы узнать об уникальных людях. Сотрудник радиостанции, долго перебирая визитки, дал ему несколько контактов. Сначала Маринович встретился со стартапером Анастасией, которая сделала свою линию косметики.

Затем он поехал в приют к известному ветеринару зоозащитнику Карену Даллакяну. Там ему рассказали истории тигренка Гектора, которого пытались украсть, повредив лапы, и леопарда Евы, которую едва не убила собственная мать.

— Животные хотят жить. Лишать их жизни потому, что это урод какой-то и портит картину — это самое зверское, что есть в человечестве — рассказал Карен Даллаякин.

— Мне досталась крутая работа — я купал Гектора, — поделился эмоциями Маринович.

В конце программы предприниматель дал 600 тыс. руб. на помощь животным.

Больше миллиона рублей он пожертвовал 16-летнему челябинцу Денису, которому ампутировали ногу из-за болезни. Долго время юноша мечтал о протезе. Собрать деньги семья пробовала с помощью пожертвований, но нужная сумма не набиралась.

ИСТОЧНИК KP.RU