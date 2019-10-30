Пассажиров маршрутки в Магнитогорске угощают конфетами
По улицам Магнитогорска уже несколько лет бегает «добрая» маршрутка. Ее водитель угощает своих пассажиров конфетами, сообщает «Челябинск Сегодня».
Специально для пассажиров мужчина установил в салоне пластиковый контейнер, куда каждое утро кладет горсть карамелек. Полакомиться конфетами может каждый, кто сел в его маршрутку №7. Жители города периодически фотографируют салон маршрутки с конфетами и выкладывают в социальные сети. Каждый пост собирает десятки добрых слов.
— Бывает, выскочишь из дома. даже чая не выпив. А тут конфетка. Очень приятно. Водителю респект и здоровья. Пусть всегда дорога будет гладкой. Так мало хороших людей, — делятся горожане своими эмоциями в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU