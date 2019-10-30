Водителю фуры из Белоруссии грозит до пяти лет тюрьмы за аварию с ДПС

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-30T09:39:42+03:00

Авария произошла в декабре прошлого года на трассе М5 в Ашинском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Челябинская прокуратура направила в суд уголовное дело водителя фуры из Белоруссии, который устроил ДТП со смертельным исходом.

— По версии следствия обвиняемый допустил занос автопоезда, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Granta, Mazda3, Renault Logan и KIA Cerato, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

57-летний пассажир Lada Granta погиб на месте. Девять человек, в том числе 12-летнего подростка, увезли в больницу Аши. На среди участников ДТП была машина ДПС из Башкирии. В Renault Logan ехали сотрудники ДПС из Баширинии — они находились в командировке. Стражи порядка тоже пострадали.

На водителя фуры завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Мужчину отпустили под залог 3 млн руб.

— В ходе следствия обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил, — рассказала Наталья Мамаева.

ИСТОЧНИК KP.RU