Водителю фуры из Белоруссии грозит до пяти лет тюрьмы за аварию с ДПС
Челябинская прокуратура направила в суд уголовное дело водителя фуры из Белоруссии, который устроил ДТП со смертельным исходом.
— По версии следствия обвиняемый допустил занос автопоезда, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Granta, Mazda3, Renault Logan и KIA Cerato, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
57-летний пассажир Lada Granta погиб на месте. Девять человек, в том числе 12-летнего подростка, увезли в больницу Аши. На среди участников ДТП была машина ДПС из Башкирии. В Renault Logan ехали сотрудники ДПС из Баширинии — они находились в командировке. Стражи порядка тоже пострадали.
На водителя фуры завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Мужчину отпустили под залог 3 млн руб.
— В ходе следствия обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил, — рассказала Наталья Мамаева.
ИСТОЧНИК KP.RU