2019-10-30T14:59:28+03:00
Общество

В Челябинске большинство горожан мечтает о переезде

Но есть и те, кто верен малой родине
Ольга АНТОНОВА
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Больше половины челябинцев хотят переехать из родного города.Больше половины челябинцев хотят переехать из родного города.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Челябинский исследовательский центр «Маркетинг и социология» расспросили горожан, хотят ли они переехать. И с чем связаны их «чемоданные настроения».

— Не допускают переезда из Челябинска 45% горожан. В основном, это пожилые люди: от 60 лет и старше (77,2% опрошенных пенсионеров). В этой же группе 58% горожан возраста 45 — 59 лет. И всего 11% молодых горожан (18-24 года) хотят связать жизнь с малой Родиной, — говорит директор исследовательского центра Иван Полукаров.

Но не все из 55% горожан, которые и говорят о переезде, имеют возможность закрыть дом на ключ и отправиться в дальние крася искать счастья. У 15,5% есть желание, но нет возможностей.

Реально планирует переезд 14% челябинцев.

Связать жизнь и карьеру с другими городами рвутся вчерашние школьники и выпускники вузов. Треть из них уже планируют переезд.

В возрастной группе 25 — 44 лет о реальных планах переезда говорит каждый пятый (19,4%).

Почему люди хотят уехать?

— экология (24,3%);

— низкое развития экономики (12,5%);

— 7% хотят найти новую работу;

— 5.5% — из-за причин личного характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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