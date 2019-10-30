В Челябинске большинство горожан мечтает о переезде
Челябинский исследовательский центр «Маркетинг и социология» расспросили горожан, хотят ли они переехать. И с чем связаны их «чемоданные настроения».
— Не допускают переезда из Челябинска 45% горожан. В основном, это пожилые люди: от 60 лет и старше (77,2% опрошенных пенсионеров). В этой же группе 58% горожан возраста 45 — 59 лет. И всего 11% молодых горожан (18-24 года) хотят связать жизнь с малой Родиной, — говорит директор исследовательского центра Иван Полукаров.
Но не все из 55% горожан, которые и говорят о переезде, имеют возможность закрыть дом на ключ и отправиться в дальние крася искать счастья. У 15,5% есть желание, но нет возможностей.
Реально планирует переезд 14% челябинцев.
Связать жизнь и карьеру с другими городами рвутся вчерашние школьники и выпускники вузов. Треть из них уже планируют переезд.
В возрастной группе 25 — 44 лет о реальных планах переезда говорит каждый пятый (19,4%).
Почему люди хотят уехать?
— экология (24,3%);
— низкое развития экономики (12,5%);
— 7% хотят найти новую работу;
— 5.5% — из-за причин личного характера.
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ИСТОЧНИК KP.RU