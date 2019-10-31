Как долго в Челябинске пролежит внезапно выпавший снег

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-31T06:39:45+03:00

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Постоянный снег в мегаполисе, по словам синоптиков Челябинского гидрометцентра, обычно ложится после 13 ноября. Однако этот год, видимо, исключение.

Первый снег, выпавший в октябре, продержался на улицах города несколько дней. И этот, видимо, также последует его примеру. По крайней мере, температурный режим ближайших дней не дает снегу оснований растаять — температуры сплошь минусовые.

В четверг, 31 октября, в городе 0...-2, в ночь на среду до -8.

В пятницу, 1 ноября, -3...-5, в ночь на субботу до -13 градусов.

В субботу, 2 ноября, -6 градусов днем.

Сегодня днем снег продолжит идти. И если где-то он и будет таять, свежая порция уже не даст оголиться земле.

А вот станет ли выпавший снег постоянным, покажет следующая неделя.

Примерно во вторник, 5 ноября, в город вернется плюсовая температура. В Челябинске будет примерно +3...+4 градуса. Не исключено, что весь снег растает.

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ИСТОЧНИК KP.RU