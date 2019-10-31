Из-за снега в Челябинске образовались десятибалльные пробки

СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-31T06:54:11+03:00

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Выпавший снег значительно осложнил жизнь автолюбителям. Утром 31 октября Челябинск встал в десятибалльных пробках.

Все «узкие» места — традиционные: проспект Ленина, проспект Победы, Свердловский проспект. Автодорога «Меридиан» и дорога в Ленинский — пробки под мостами и в районе «Алмаза». В Тракторозаводском районе перегружены улицы Первой пятилетки и Комарова. В центре пробки на Энгельса и перекрестке Курчатова — Блюхера. Серьезные проблемы на Бр. Кашириных и Молодогвардейцев. С трудом движется транспорт по Шершневской плотине. Тяжело на выезде из Металлургического района.

Словом, пробки сковали практически весь Челябинск. Ситуацию осложняют аварии — на данный момент на дорогах более десяти ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU