Красивый мост, который уничтожили в Челябинске, оказался бесхозным

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-31T07:54:03+03:00

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Пару дней назад мы рассказали, что в Челябинске рухнул необычный мост. Он был протянут через Миасс и соединял ТЭЦ-4 — она же Челябинская ГРЭС — с гаражным кооперативом. Мост не пользовался большой популярностью, однако выглядел интересно. Краеведы сокрушаются, что в городе не хватает примечательных объектов и натяжной мост был одним из них.

КП-Челябинск обратилась в администрацию Калининского района, дабы узнать, почему спилили мост. Очевидцы сообщают, что на конструкции видны следы от болгарки.

— У нас нет информации о том, кому принадлежит мост. Также мы не знаем, санкционировал ли кто-то демонтаж объекта. На место выезжал наш специалист, все зафиксировал, — сообщил глава Калининской работа Сергей Колесник.

Чиновники отправили письмо в Комитет по земельным отношениям и имуществу Челябинска. С помощью этого ведомства уточнят, стоит ли мост на чьем-то балансе, а если нет — то найдут ему собственника. Правда пока неясно, собираются ли восстанавливать переправу.

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ИСТОЧНИК KP.RU