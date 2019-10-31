Силовики провели обыск в квартире депутата Заксобрания Челябинской области
Утром в четверг, 31 октября, силовики нагрянули в жилой комплекс «Лесопарковый» и провели обыск в квартире депутата Законодательного собрания Челябинской области Владимира Чебыкина.
Официальные комментарии по поводу происходящего ни одно из силовых ведомств не дает. О случившемся стало известно от очевидцев — других жильцов дома.
Есть информация, что обыск также прошел на рабочем месте депутата — в компании «Тепловые электрические сети и системы» (»ТЭСиС»).
В 2018 году Чебыкин уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда его подозревали в мошенничестве: по версии следствия, «ТЭСиС» взимала плату по завышенным тарифам, что нанесло ущерб бюджетным организациям города.
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ИСТОЧНИК KP.RU